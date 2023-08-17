Ансу Фати по-прежнему не намерен уходить из «Барселоны».

Как пишет Mundo Deportivo, мнение вингера о будущем не поменялось даже после того, как в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0) он провел на поле всего 11 минут.

Фати не собирается покидать «Барселону». Футболист не просил агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб, несмотря на сообщения об обратном в некоторых медиа. В «Барсу» не поступало сообщений от игрока о желании сменить клуб, поэтому на него по-прежнему рассчитывают в этом сезоне. Ансу намерен работать, чтобы переубедить Хави и завоевать его доверие.

Вопрос об уходе не рассматривается, даже если Фати не получит много шансов в матчах против «Кадиса» и «Вильярреала», на которые дисквалифицирован его конкурент по позиции Рафинья. (sports.ru)