Facebook ввел ограничения для работников на поездки в КНР из-за коронавируса

Американская компания Facebook рекомендовала своим сотрудникам отказаться от поездок в Китай на фоне вспышки в стране пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, ограничения вступили в силу в понедельник, 27 января. Так, сотрудникам Facebook предписывается запрашивать разрешение у начальства, если есть необходимость поехать в КНР.

Работникам, которые недавно вернулись их Китая или находятся в этой стране, рекомендовано работать дистанционно.

Отмечается, что в Facebook отказались комментировать эту информацию.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.