Посольство США в Израиле рекомендовало гражданам страны воздержаться от выездов за пределы городов, в которых находятся американские дипломатические и консульские учреждения.

«Из соображений безопасности после поступления сообщений об ответе Израиля на удары Ирана сотрудникам американских госструктур и членам их семей до уведомления следует ограничить выезды по личным причинам из района агломерации Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы», — говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте посольства США в Израиле.

«Ситуация с обеспечением безопасности (в Израиле) остается сложной и может быстро меняться ввиду политической ситуации и недавних событий», — отмечается в уведомлении.(interfax.ru)