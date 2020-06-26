Facebook стал оповещать пользователей о статьях 90-дневной давности

Пользователей Facebook будут оповещать в случае, если какая-либо информационная статья, которой они желают поделиться на своей странице, устарела. Соответствующее заявление было выложено на сайте компании.

По словам представителя Facebook Джона Хигимана, с 25 июня, пользователям по всему миру будут присылать уведомление в случае, если тот или иной материал, которым они хотят поделиться, опубликован более 90 дней назад.

Он отметил, что цель нововведения — рассказать пользователю о том, что заинтересовавшая его информация могла уже потерять свою актуальность. При этом окно с уведомлением можно будет закрыть, а затем беспрепятственно поделиться материалом на своей странице.(Газета.Ru)