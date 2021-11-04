Соцсеть Facebook позволит создателям контента обходить комиссию Apple с помощью настраиваемых ссылок подписки и других инструментов.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг.

«Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок, и теперь авторы смогут зарабатывать больше», — объяснил Цукерберг.

Так, соцсеть запускает рекламную ссылку для авторов, предлагающих подписку, и когда люди оформляют подписку по этой ссылке, то создатель получает все заработанные деньги за вычетом налогов, объяснил глава компании. На сайте Facebook отмечается, что оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Также авторы смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы, отметил Цукерберг.

В блоге Facebook отмечается, что за каждого нового подписчика в рамках программы авторы смогут получать 5-20 долларов до конца года, максимальная сумма бонуса в рамках программы составляет 10 тысяч долларов, программа будет доступна в 27 странах, где запущена функция подписок.

Летом социальная сеть объявила, что намерена до конца 2022 года инвестировать более одного миллиарда долларов на программы поддержки создателей контента в Facebook и Instagram. Сообщалось, что инвестиции будут включать новые бонусные программы, из которых авторам будут платить за определенные достижения при использовании инструментов соцсети для творчества и монетизации.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.