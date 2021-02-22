Facebook начал блокировать сообщения о необходимости вакцинации

Facebook начал блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, сообщило издание Politico.
Причиной блокировки стал запрет на политическую рекламу в соцсети и связанные с ним алгоритмы, уточнило СМИ.
Помеченными как неприемлемые оказались рекламные посты более чем в 110 сообществах. В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов.
В Facebook признали наличие проблемы и заверили, что восстановят этот контент.
В июне основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что Facebook запустил кампанию по информированию пользователей о президентских выборах в США и ввел возможность отключения политической рекламы. В ноябре американские СМИ писали, что Facebook негласно продлил в своих сервисах запрет на такие материалы, хотя его планировали снять через неделю после голосования. (РИА Новости)