Facebook начал блокировать сообщения о необходимости вакцинации

Причиной блокировки стал запрет на политическую рекламу в соцсети и связанные с ним алгоритмы, уточнило СМИ.

Помеченными как неприемлемые оказались рекламные посты более чем в 110 сообществах. В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов.