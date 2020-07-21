Facebook, где логика? — в соцсети до последнего не хотели удалять скандальное видео

Пользователи социальной сети Facebook были возмущены видео, на котором армянская модель Анита Арутюнян сжигает флаг Азербайджана. Ролик был размещен на странице модели в соцсети, при этом омерзительную выходку модели осудили даже некоторые армяне.

Свой оскорбляющий контент Арутюнян сопроводила следующими словами:

«Я всегда поддерживаю наших солдат. И горжусь своей армией. Сжигание вражеского флага – самый мягкий шаг. Ты должен исчезнуть с планеты, ты не человек».

Азербайджанские пользователи, справедливо возмущенные неуместным контентом, оставили под видео многочисленные комментарии, суть которых сводилась к объяснению о недопустимости подобного рода действий.

Одновременно в службу поддержки Facebook было направлены жалобы и требования удалить видео, которое является прямым противопоставлением общепринятым нормам сообщества.

Однако, невзирая на многочисленные жалобы азербайджанских пользователей, Facebook не торопился удалять видео, посчитав контент армянской модели вполне приемлемым, и, дословно — «не нарушающим конкретных норм сообщества».

Именно такой ответ получил от службы поддержки соцсети и корреспондент #:

«Спасибо, что сообщили о проблеме. Вы поступили правильно. Мы проверили видео, и, хотя оно не нарушает конкретных Норм сообщества, мы понимаем, что оно может быть оскорбительным для вас или других людей. Мы не хотим, чтобы вы сталкивались на Facebook с публикациями, разжигающими ненависть, и готовы помочь вам избежать их в будущем».

Далее предлагалось заблокировать пользователя Anita Harutyunyan, или отменить подписку на его обновления, если она имеет место.

Аналогичный ответ получили и многие другие пользователи.

«Логика у Facebook практически как у мирового сообщества: адекватных людей, вполне цивилизованно рассуждающих на конфликтные темы, блокирует, а жалуешься на пост, где сжигают флаг, отмечаешь, что разжигание розни это и пропаганда насилия, пишет, простите, мол, не нашли ничего предосудительного.

Сразу Вовочка из анекдота вспоминается: «Где разум? Где логика?», — задалась вопросом на своей странице азербайджанская модель и блогер Нателла Керимова.

У журналиста Вугара Гасанова иная точка зрения:

«Я действительно не могу понять нашей реакции по клипу, где какая-то душевнобольная в Ереване сжигает наш флаг. Лучший ответ такого рода выходкам дает наша армия! И судя по отзывам в армянском сегменте, делает это превосходно. Так что поддерживайте наших героев, они ждут от нас этого», — написал он на своей странице в Facebook.

Все повторные попытки пожаловаться на публикацию армянской истерички давали прежний результат:

«Наш специалист перепроверил это видео и убедился, что оно не нарушает наши Нормы сообщества, в том числе в отношении враждебных высказываний. Наши Нормы сообщества разработаны с учетом мнения пользователей Facebook со всего мира, а также наших экспертов», — последовал ответ от «законодателей» соцсети и экспертов по проверке фактов.

Самое время вспомнить, как недавно Facebook удалил из публикаций некоторых азербайджанских пользователей интервью чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы, которое он дал радиостанции «Эхо Москвы», и в котором не было даже намека на оскорбление армянской стороны.

Поэтому, в очередной раз приходиться ломать голову над тем, из каких таких соображений разработаны Нормы сообщества социальной сети Facebook, и почему то, что без всяких «проверок фактов» вызывает возмущение и негодование целого народа, является вполне допустимой нормой для представителей одной из самых крупных мировых соцсетей.

Ведь, как уверяют те же горе – эксперты, правила сообщества разработаны на основе рекомендаций экспертов в сфере технологий, общественной безопасности и прав человека.

«Мы ценим каждое мнение, и поэтому прилагаем все усилия для разработки правил, охватывающих различные точки зрения и убеждения, в частности людей и сообществ, мнения которых в иных случаях могли бы остаться незамеченными или изолированными. Цель Норм сообщества всегда состояла в том, чтобы создать платформу для самовыражения и дать людям возможность высказывать свои мнения. Эта цель остается неизменной», — гласит «официоз» Facebook-а.

И как относиться к тому, что по заверению экспертов по проверке фактов соцсети, Facebook руководствуется целым спектром общепринятых ценностей, среди которых отдельным пунктом значится «Достоинство».

«Мы убеждены, что все люди равны в своем достоинстве и правах. Мы ожидаем от наших пользователей уважительного отношения к достоинству других людей, отсутствия травли и унижения», — поясняется к данному пункту.

Видео армянской модели вполне попадает и под другой пункт Норм сообщества – «Враждебные высказывания», в котором ясно указано, что Facebook «не допускает враждебные высказывания, нападки на людей, мотивированные их расовой или этнической принадлежностью, национальностью, вероисповеданием, сексуальной ориентацией и т.д, а также в раздел о недопустимости проявления в соцсети жестокости и бестактности.

Двойные стандарты, используемые ответственными за содержание контента Facebook людьми, все больше и больше разочаровывают пользователей. Благо, на сей раз история с хулиганством низкопробной армянской модели, все же завершилась в пользу справедливости: под напором многочисленных и непрекращающихся жалоб, видео было удалено.