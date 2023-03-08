Евросоюз утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter на странице шведского председательства в Совете ЕС.

«Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных €2 млрд в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — отмечается в тексте.

В 2022 году ЕС уже выделил из Европейского фонда мира €3,6 млрд на оплату поставок вооружений Украине.