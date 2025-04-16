ЕС обсуждает выделение Армении порядка 20 млн евро из Европейского фонда мира.

Как передают армянские СМИ, об этом сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции со словенской коллегой Тани Файон в Ереване.

«В прошлом году было 10 млн, в этом сумма немного больше. Говоря немного – больше вдвойне», — сказал он.

Файон отметила, что они поддержали предложение о выделении средств ВС Армении. При этом, по ее словам, для этого необходимо единогласное решение.

В июле прошлого года ЕС выделил Армении из Еврофонда мира помощь в размере 10 млн евро на палаточный лагерь, рассчитанный на батальон.