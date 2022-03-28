Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia. Боррель уточнил, что Европа не стремится запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией поставок на свою территорию.

В начале марта на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на две трети.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо. (svoboda.org)