Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввода нефтяного эмбарго в отношении Москвы, сообщает kp.ru.

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх также заявил, что США могут расширить санкции против РФ, включить в них больше банков и незатронутых секторов экономики, связанных особенно с нефтью, газом.

Сообщается, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.

Накануне страны — члены Европейского союза одобрили четвертый пакет санкционных мер, направленных против российских олигархов и юридических лиц.