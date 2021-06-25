Саммит ЕС принял решение продлить антироссийские экономические санкции, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Решение сохранить санкции связано с соблюдением принципов Минского соглашения.

«Мы перенесли действие санкций против России: Москва должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить полное обеспечение минских договоренностей»,— написал господин Мишель в Twitter.

В резолюции, принятой в ходе саммита, указано, что Европейский совет «ожидает от руководства России более конструктивного участия, большей политической воли и прекращения действий против ЕС, стран-членов и третьих стран». Любое «значительное изменение в позиции ЕС», согласно резолюции, потребует от России «полного принятия своей ответственности за полное обеспечение минских договоренностей».

Положения, касающиеся России, не отличаются от тех, которые были приняты накануне по итогам первого дня саммита ЕС. Документ также предусматривает изучение вариантов дополнительных санкций в связи с любыми дальнейшими «вредоносными, незаконными и подрывными действиями России». (kommersant.ru)