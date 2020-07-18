Евросоюз обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»

В Евросоюзе выразили обеспокоенность санкциями США против строительства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США нарушают международное право, когда применяют санкции в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

Боррель отметил, что страны ЕС открыты для диалога, если у Европы и США разные политические интересы в тех или иных сферах, «однако переговоры не могут вестись под угрозой санкций», а «европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами», подчеркнул верховный представитель Евросоюза.

Власти США называют газопровод «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы. Они, как сообщал сайт KP.ru, ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и подготовили в июне новые санкции для таких же компаний, судов, прокладывающих газопровод, а также компаний, которые обслуживают корабли, занимаются их страхованием и будут сертифицировать газопровод, когда его достроят (kp.ru).