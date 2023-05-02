Около 13% жителей европейских стран готовы отказаться от мяса и рождения детей ради борьбы с изменением климата. Это следует из опроса международного исследовательского центра YouGov, данные которого приводит Guardian.

Опрос проводился в начале апреля в Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции и Швеции. Большинство опрошенных – в среднем по странам более 70% – сказали, что обеспокоены изменением климата и его последствиями.

Ради борьбы с изменением климата сократить потребление мяса и молочных продуктов готовы от 28% немцев до 45% итальянцев. Отказаться от них полностью могут в среднем по странам 13%. В 2022 году ограничить потребление животных продуктов были готовы около трети опрошенных россиян.

Почти 13% опрошенных европейцев согласны родить меньшее количество детей, чтобы сохранить планету, в Италии таких максимум – 17%.

Также среди популярных способов сокращения собственного влияния на климат – употребление сезонных фруктов, отказ от одноразового пластика, использование электромобилей, велосипеда или общественного транспорта вместо личной машины на бензине. (svoboda.org)