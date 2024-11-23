Многодетная мать из Китая решила родить детей каждого знака зодиака. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

33-летняя Тянь Дунся уже имеет 9 детей. Она намерена иметь по одному ребенку каждого из 12 китайских знаков зодиака. Женщина объяснила свои планы тем, что не хочет «растрачивать впустую хорошие гены своего мужа».

Она родила первого ребенка в 2010 году. Супружеская пара также верит, что иметь большое число детей является благословлением. Кроме того, многодетная мать надеется, что каждый из ее девятерых детей будет иметь по девять детей.