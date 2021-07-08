Европарламент потребовал от Европейской комиссии принять меры против нарушений верховенства закона в странах — членах ЕС. Евродепутаты проголосовали в четверг, 8 июля, за скорейшее применение механизма сокращения средств Евросоюза конкретным государствам — в случае нарушения ими верховенства закона. В поддержку решения выступили 529 законодателей, против — 150, еще 14 воздержались. Критика Брюсселя нацелена в первую очередь на Польшу и Венгрию.

Однако запустить механизм, по всей видимости, удастся не ранее конца 2022 года, отмечает агентство AFP. Это связано с тем, что под давлением Варшавы и Будапешта было решено, что предварительным условием урезания финансирования должна стать юридическая проверка законности данного шага Европейским судом в Люксембурге. Польша и Венгрия подали соответствующие иски в марте. Теперь даже в рамках ускоренной процедуры на рассмотрение суда потребуется около года, отмечает агентство.

Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии.

Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен мартовским обращением главы правительства Польши Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством. (DW)