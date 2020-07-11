Европа ужесточает карантинные меры из-за ситуации с COVID-19

За минувшие сутки в мире выявили более 228 тысяч случаев COVID-19. По данным информагентств, это рекордный прирост за сутки с начала пандемии. Больше всего заражений сегодня приходится на США, Бразилию и Индию. Ситуация в Европе пока стабильная, но власти некоторых стран решили снова усилить карантинный режим, сообщает телеканал НТВ.

Вроде и эпидемиологическая ситуация более чем обнадеживающая, и новых заболевших не так много, и смертей практически нет, но власти Бельгии решили снова вернуться к ограничительным мерам. К обязательному ношению масок в общественном транспорте бельгийцы уже привыкли. С сегодняшнего дня без средств защиты не пустят в магазин, кинотеатр, музей или храм. При этом не соблюдающие правила граждане будут преследоваться как за уголовное преступление.

Бельгийцы отправились в отпуска по Европе. Теперь на родине с тревогой ждут их возвращения, особенно из Испании. Там на этой неделе из-за роста числа инфицированных коронавирусом власти снова изолировали целый район Сегрия с населением 200 тысяч человек. В прибрежной Каталонии со знаменитыми пляжами за нарушение карантина и отсутствие маски грозит штраф в размере 600 евро, за нарушение социальной дистанции — 100 евро.

Пабло, местный житель: «Сегодня я вижу, что люди относятся к ношению масок более серьезно, но до этого многие не придавали им значения, особенно молодежь».

Израиль в самый последний момент отменил открытие туристического сезона для иностранцев. Весной, когда в мире произошел пик заражений коронавирусом, здесь ситуация была не столь критична. Власти быстро ввели жесткий карантин, поэтому Израилю удалось избежать высоких цифр по сравнению с другими странами. Но как только ограничительные меры стали отменять, сразу стали выявлять по полторы тысячи новых заболевших в сутки. Власти приняли жесткое решение частично закрыть 5 городов, причем закрыть для своих.

Сэм Левин, местный житель: «Мы уважаем это решение, потому что для нас жизнь — это жизнь, другой не будет».

Такого же мнения придерживаются власти Австралии и задаются вопросом: не было ли снятие ограничительных мер слишком преждевременным? Здесь не хотят говорить о какой-то новой волне вируса, но вспышка новых случаев привела к тому, что в Мельбурне ввели повторный карантин сроком на 6 недель, а власти решили ограничить въезд в страну не только иностранцам, но и своим.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: «Мы решили сократить количество прибывающих граждан Австралии из-за рубежа почти вдвое. По очевидным причинам нет никаких рейсов в Мельбурн и Викторию, чтобы гарантировать снижение риска распространения коронавируса».

Не всегда граждане проявляют сознательность. И дело не только в ношении масок или соблюдении социальной дистанции. В Сербии так называемые COVID-диссиденты уже несколько дней выходят на массовые акции протеста, требуя не вводить новые ограничительные меры, хотя минувшие сутки, например, стали для Сербии худшими за весь период пандемии — почти 400 заболевших и 18 умерших. Но это участников беспорядков не волнует.

Проблема в том, что и Сербия и Австралия были в первом списке стран, гражданам которых разрешено посещать Европу уже с июля. Новый расширенный список должен теоретически появиться через 3 дня, но с учетом нынешней ситуации возникает вопрос: не ограничат ли уже существующий?