Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к «Северному потоку-2»

В Брюсселе будут следить за тем, как Германия будет применять новые газовые правила ЕС к трубопроводу «Северный поток-2», сообщил в четверг, 16 января, официальный представитель Еврокомиссии на запрос корреспондента DW.

В Еврокомиссии, по его словам, знают о запросах компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на освобождение «Северного потока-1» и «Северного потока-2» от выполнения требований Третьего энергопакета ЕС. Эти запросы были поданы немецкому регулятору, то есть Федеральному агентству по сетям. Как сообщило немецкое издание Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 января, и свое решение регулятор обещает принять до 24 мая.