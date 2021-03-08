Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС, однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск». Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС», — отметил он.

Ранее ЕК объявила, что на решение всех технических вопросов о введении в действии в ЕС паспортов вакцинации требуется не менее трех месяцев. Она также отметила, что в данном документе должен отображаться не только факт вакцинации, но также другие медицинские данные, связанные с иммунитетом его обладателя к COVID-19, включая факт перенесения заболевания в той или иной форме, а также даты и результаты ПЦР-тестов.(ТАСС)