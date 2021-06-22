Еврокомиссия объявила о начале антимонопольного расследования в отношении Google с целью выяснить, нарушил ли IT-концерн правила конкуренции Евросоюза, отдав предпочтение собственным сервисам медийной рекламы в так называемой цепочке поставок «рекламных технологий» в ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора во вторник, 22 июня.

Как отмечается в документе, в ходе официального расследования будет изучено, влияет ли Google на конкуренцию, ограничивая доступ третьих лиц к пользовательским данным в рекламных целях на веб-сайтах и в приложениях, сохраняя при этом такие данные для собственного использования. (DW)