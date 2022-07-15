Еврокомиссия готовится принять седьмой пакет санкций против России, которые ограничат импорт золота и изменят существующие ограничения, мешающие экспорту продовольствия из России.

Как передает Reuters, об этом сообщили не пожелавшие назваться источники в ЕС.

Один из источников назвал этот пакет санкций поддерживающим по охвату в сравнении с прежними санкциями.

В проект пакета, который должны утвердить правительства ЕС, включен запрет на импорт российского золота в ЕС. Он будет применен после принятия новых санкций.

Другой источник добавил, что эта мера повлияет на импорт российского золота посредством третьих стран, однако не предоставил информации о деталях.

«Вводя новые ограничения на импорт товаров, которые могут использоваться в военных целях, в том числе, химических веществ и машин, Брюссель ужесточит существующие меры», — сообщил источник.

Также подчеркивается, что в новый пакет санкций будут включены запреты на путешествия приближенных к Кремлю юридических и физических лиц, а также замораживание их активов.

Кроме того, Комиссия внесет некоторые изменения в существующие санкции во избежание удара по экспорту зерна и продовольствия из России.