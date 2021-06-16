Сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, в группе А пройдут две, а в группе В одна встреча.

Чемпионат Европы

Группа А, II тур

20:00. Турция — Уэльс

Судья: Артур Диаш (Португалия)

Баку, Бакинский олимпийский стадион

23:00. Италия — Швейцария

Судья: Сергей Карасёв (Россия)

Рим, стадион «Олимпийский».

Очки: Италия — 3, Швейцария — 1, Уэльс — 1, Турция — 0

Группа В

17:00. Финляндия — Россия

Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды)

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

Очки: Бельгия — 3, Финляндия — 3, Дания — 0, Россия — 0.