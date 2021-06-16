Сегодня стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, в группе А пройдут две, а в группе В одна встреча.
Чемпионат Европы
Группа А, II тур
20:00. Турция — Уэльс
Судья: Артур Диаш (Португалия)
Баку, Бакинский олимпийский стадион
23:00. Италия — Швейцария
Судья: Сергей Карасёв (Россия)
Рим, стадион «Олимпийский».
Очки: Италия — 3, Швейцария — 1, Уэльс — 1, Турция — 0
Группа В
17:00. Финляндия — Россия
Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды)
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»
Очки: Бельгия — 3, Финляндия — 3, Дания — 0, Россия — 0.