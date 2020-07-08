Евгений Магда: «Территориальные претензии станут частью политического дискурса России»

Интервью # с главой Института мировой политики Евгением Магдой



— Российская партия «За правду», лидером которой является скандальный писатель Захар Прилепин, опубликовала свою предвыборную программу. В ней говорится о «немедленном признании» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины и Приднестровской республики в Молдове и включении их в состав России по результатам референдумов. Кроме того, «За правду» выступила за референдумы о присоединении на правах субъектов РФ сепаратистских Абхазии и Южной Осетии. Что это — личная инициатива Прилепина и его карманной партии или выполнение директивы Кремля?

— Сомневаюсь, что это самостоятельное мнение господина Прилепина, публично признающего участие в боевых действиях на Донбассе. Скорее, это часть политики Кремля, уже сегодня ведущего подготовку к намеченным на будущий год парламентским выборам. Раскачивание ситуации в соседних государствах – инструмент, который Кремль охотно использует. «За правду» озвучивает идеи, которые адекватной политической партии озвучивать не с руки, предпочитая играть на поле Жириновского. Возможно, в Кремле считают, что Прилепин лучше проверенного спарринг-партнера из ЛДПР. Куда больше заявлений Прилепина меня обеспокоило заявление Путина, дескать, процесс формирования России после распада СССР еще не закончился, после которого дискомфорт должны были ощутить представители практически всех государств, имеющих общую границу с Россией. Предполагаю, что территориальные претензии, высказанные в той или иной форме российскими политиками, станут частью политического дискурса РФ.

— Способна ли Россия, хотя бы чисто экономически, содержать все эти территории, на которые замахнулась партия Прилепина?

— Россия, как показывает опыт оккупированных ею территорий, не вкладывает в них большие средства, а размещает там войска и активно распространяет пропаганду. Такой вот рецепт «процветания». Оккупированная часть Донбасса, к сожалению, уже превратилась в серую зону, и процесс продолжает усугубляться дальнейшими деструктивными действиями Кремля. Неудивительно, что в Москве пытаются впихнуть изуродованную войной и грабежом часть Донбасса назад в Украину на собственных условиях.

— Американский генерал-лейтенант, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью LB.ua сделал ряд очень громких прогнозов. «Я не думаю, что Россия видит своей целью исключительно Херсон. Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и до Керчи. Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря»,- заявил он. Насколько велика вероятность такого рода развития ситуации?

— Во-первых, боевые действия с Россией, пусть и ограниченного характера, в Украине идут уже седьмой год, то есть развитие ситуации может отличаться разве что падением пелены гибридности. Во-вторых, сама технология создания «народных республик» предполагала отрезание Украины от азовских и черноморских портов, что привело бы к катастрофическим последствиям. В-третьих, генерал Ходжес, полагаю, владеет полнотой информации не только о будущих учениях «Кавказ-2020», но состоянии дел в Вооруженных Силах Украины, которые качественно изменились по сравнению с 2014 годом. Угроза расширения российского вторжения, безусловно, существует, и в Украине это понимают многие.

— Он также указал, что в Херсонской области, идет масштабная информационная кампания, где силы, поддерживаемые Россией, заявляют о гуманитарном кризисе, пытаются подорвать доверие местного населения к украинскому правительству. Возникает вопрос — куда смотрит руководство Украины, почему оно не пресекает всю эту деятельность?

— Несколько расширю контекст Вашего вопроса, понимая, что тревожные тенденции наблюдаются не только на юге Украины. За время президентства Зеленского оформилась и подняла голову партия Шария – пророссийского блогера, у которого расследователи нашли роскошную виллу в Испании. А ведь пресечения подобной антигосударственной деятельности как раз является задачей спецслужб. К сожалению, за последний год информационная политика Украины стала слабее, и это хорошо видят в России.

— Насколько вообще велико в Украине число сторонников «русского мира» и проводит ли нынешнее руководство Украины политику, которая бы вела к уменьшению их числа?

— Важно понимать, что разнообразие взглядов является частью демократического государства. Но в нашем случае пророссийские партии выступают в роли пятой колонны. К сожалению, за последние месяцы их популярность выросла – к ним дрейфуют избиратели, разочарованные Зеленским, в их интересах работает несколько украинских телеканалов. Руководство Украины не оказывает системного противодействия тем, кто готов призвать Путина, более того – предпочитает преследовать пятого президента Петра Порошенко, других патриотов. Таковы реалии в Украине, президент которой выказывал намерение «договориться с Путиным где-то посередине», не понимая хищнический характер кремлевского режима.

— Как Вы в целом оцениваете деятельность Владимира Зеленского на посту не только президента Украины, но и Верховного Главнокомандующего?

— Я не голосовал за Зеленского, поэтому моя оценка может быть субъективной. Интереснее взять социологические данные, демонстрирующие сокращение популярности президента вдвое, и превышение не доверяющих ему над теми, кто продолжает доверять главе государства. Падение популярности Зеленского продолжается, и с высокой степенью вероятности он уволит в ближайшие месяцы правительство Шмыгаля или инициирует досрочные парламентские выборы, дабы предстать в образе «эффективного государственного менеджера».