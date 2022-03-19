Последний из азербайджанских водителей, которые были ранены в Харькове в первые дни войны в Украине, также был эвакуирован из страны.

Председатель Ивано-Франковского Конгресса азербайджанцев Матлаб Наджафов сообщил восточноевропейскому бюро Report, что раненого водителя Байрамова Юсифа Асиф оглу через Турцию отправили в Азербайджан.

Напомним, что на прошлой неделе из Харькова в Азербайджан при содействии Матлаба Наджафова и Атеша Ахмедзаде были эвакуированы водители Таиров Самир Сураддин оглу и Аскерзаде Надир Гадир оглу.