Арабское новостное агентств Elaph со ссылкой на источники сообщает: руководство Израиля отправило послание президенту Сирии, предупредив, что целью следующего авиаудара по этой стране станет один из дворцов Башара Асада.

Как сообщил высокопоставленный источник, близкий к сирийскому правительству, Израиль предостерег Асада от дальнейшего утаивания информации об операциях Ирана, проводимых в Сирии, и от получения поставок иранского оружия. А если он не прислушается, то израильтяне нанесут этот авиаудар по одному из его дворцов.

Всего несколько дней назад Израиль полностью вывел из строя международный аэропорт Дамаска, который, по информации разведки, использовался КСИР для поставок современного иранского оружия в Сирию на гражданских самолетах. Это завершило проведенную в середине прошлого месяца операцию по прекращению доставки иранского оружия, когда с территории Голан ракетами класса «земля-земля» была обстреляна северная взлетно-посадочная полоса. Однако обстрел не вывел полосу из строя окончательно, и на прошлой неделе был совершен более успешный авиаудар, полностью остановивший воздушное сообщение.

Согласно информации, Израиль всего за час до обстрела сообщил России о своих намерениях. Россия в ответ выступила с категорическим осуждением операции и пригрозила отказаться от основных соглашений между двумя странами по поводу взаимодействия в сирийском воздушном пространстве.

С начала войны России с Украиной отношения между Россией и Израилем продолжают ухудшаться. Россияне стали пропускать Иран на юг Сирии, в нарушение действовавшего между Россией и Израилем соглашения о 80 км пограничной полосы, согласно которому Россия отодвинула Иран более чем на 80 км от границы Израиля с Сирией, тем самым блокируя возможности размещения Ирана вдоль израильской территории.

В свою очередь, теперь Израиль проводит операции в Сирии, не ставя в известность Россию заранее, а ставя практически перед фактом за час-другой.

Интересно, какие именно риски видит для себя Израиль в этих поставках в Сирию? И насколько серьезно предупреждение Асаду? Ведь такая бомбежка может привести к эскалации, а то и переродиться в войну, в которую могут вступить и страны, поддерживающие Асада.

На эти вопросы # ответил Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— При всей активности израильской армии на сирийском направлении в последнее время ситуация полностью контролируемая и управляемая. Более того, Израиль не предпринимает никаких действий, которые выходят за границы уже оговоренных ранее с Россией и США. Да, вы не ошиблись. США настоятельно просит Тель-Авив ограничить аппетиты ударов по иранским целям, если они не несут прямой угрозы израильской безопасности.

В целом конечно по ряду факторов можно сделать выводы, что отношения между Россией и Израилем ухудшились. Чего стоят скандалы с высказываниями небезызвестного Лаврова, который «не нападал на Украину». Откровенная юдофобия этого деятеля вызвала бурю возмущений в еврейском государстве, но довольно быстро эти настроения удалось купировать будуарными извинениями Путина Нафтали Беннету. Последний скорее всего эту историю выдумал с целью не дразнить русского медведя, как часто в Израиле выражаются.

Наиболее остро и критично в отношении Москвы высказывается министр иностранных дел Израиля и создатель нынешней коалиции Яир Лапид. Российский МИД неоднократно гневно реагировал на его выступления, где израильский политик заявлял о приверженности Израиля союзническим обязательствам США в том числе и в контексте противостояния с Кремлем.

Передислокация части российских подразделений на украинский фронт создает дополнительные возможности для Ирана, не только с точки усиления своего присутствия в Сирии (их и так там достаточно), но и укрепление своих позиций вокруг Израиля в ожидании прямого столкновения между двумя этими государствами. Поэтому для Израиля любое перемещение вооружений вблизи его границ, поставка оных прокси-силам Ирана – Хизбалле и частично Хамасу рассматривается как прямая и очевидная угроза. Аэропорт Дамаска, как военный, так и гражданский с этой точки зрения являлся воротами, через которые осуществляются поставки ракетных систем для возможных ударов по Израилю.

Конечно обострение ситуации в Сирии возможно, как и анонсированный удар по президентскому дворцу, хотя это скорее подвешенная угроза без обязательной фазы реализации.

Что можно сказать точно на ближайшее будущее? Поскольку в Израиле ожидается в начале июля визит президента США Джо Байдена и правительство Беннета-Лапида в нем крайне заинтересовано, Тель-Авив не предпримет, по моему мнению, ничего такого, что может существенно усложнить американскую политику в регионе. Ну а после визита, в зависимости от результатов и решений, ситуация может измениться, вполне возможно возникнут новые региональные коалиции, в рамках которых будет определяться будущее, в том числе иранского присутствия в регионе.