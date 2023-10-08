Палестинское движение ХАМАС начало самое масштабное нападение на Израиль за последние годы. Как передает Reuters, атака сопровождается активными ракетными ударами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с участием должностных лиц сферы безопасности. Командующий военными силами ХАМАС Мохаммад Дейф объявил о начале операции, призвав палестинцев воевать повсюду. «Это день крупнейшей битвы за прекращение оккупации», — сказал он, добавив, что было запущено 5000 ракет.

Израильская армия заявила, что ее силы действуют в секторе Газа, но не сообщила подробностей. «Ряд террористов проникли в Израиль из сектора Газа», — говорится в заявлении военных, с добавлением, что жителям прилегающей к сектору Газа территории было приказано оставаться в своих домах.

Как можно оценить происходящее сейчас в Израиле? Как это стало возможно?

Своими мыслями об этом с # поделились сами жители ближневосточной страны.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман:

— Главной причиной произошедшего был провал разведки. Оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАСу сейчас эскалация невыгодна, после трений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашел очередной транш катарских денег и т.д., значит их текущие требования удовлетворены, воевать они сейчас не будут, а учения это просто сезонные учения, как уже бывало. И непосредственную подготовку к операции разведка тоже не вскрыла. Поэтому армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении и, соответственно, добился неожиданных даже для себя успехов. Это в очередной раз демонстрирует, что оценка намерений не должна полностью заменять оценку возможностей, и что подгонка предполагаемых действий противника под концепцию, что ему по нашему мнению выгодно и невыгодно, приводит к катастрофическим последствиям.

Известный израильский публицист Александр Непомнящий:

— Надо полагать, ХАМАС развязал нынешнюю жестокую войну с Израилем именно сейчас по приказу своих хозяев в Тегеране — чтобы сорвать процесс сближения Израиля с Саудовской Аравией.

Во-первых, действия ХАМАСа вынуждают Израиль к жёстким ответным мерам против арабов сектора Газы и тем затрудняют продвижение к миру между нами и арабскими странами. Во-вторых, они призваны продемонстрировать то, что, мол, Израиль слаб и не способен защитить даже себя, а уж тем более своих потенциальных союзников.

Судя по всему, наше армейское руководство умудрилось в корне неверно оценить ситуацию. Оно сочло, что ХАМАСу сейчас не выгодна эскалация и даже сумело убедить в этом правительство, после чего передислоцировало на время праздников большую часть сил дивизии «Газа» в Иудею и Самарию. Хуже того, несмотря на то, что нынешняя операция разрабатывалась ХАМАСом явно несколько месяцев и вовлечены в неё были сотни, если не тысячи, людей, нашей разведке удивительным образом удалось ничего об этом не знать заранее.

Это кошмарный провал всего армейского руководства. После окончания войны, командование армии должно понести ответственность за ужасную катастрофу. Но сейчас говорить об этом рано — сначала необходимо победить врага.

Израилю крайне важно не просто победить, но победить так, чтобы ни у наших врагов в Тегеране, ни у потенциальных союзников в Эр-Рияде не осталось сомнений в нашей решимости, силе и мощи.

Надеюсь, нам это удастся.