В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил заявил, что пожары неслучайно подобрались к туристическим местам и охватили столь внушительную площадь, это указывает на версию о следе поджигателей. По словам аналитика, стихийного бедствия таких масштабов еще не было в истории страны.

Конечно, власти сдержанно говорят об этом и тщательно ведут расследование, чтобы не было провокаций. Но какова цель поджигателей? Нанести удар по экономике Турции, прежде всего по туристическому сектору. Во-вторых, вызвать недовольство у жителей юго-востока, выходцы откуда чаще всего и заняты в туристическом секторе, говорит он.

Таким образом, злоумышленники, по словам собеседника NEWS.ru, могут рассчитывать на внесение раскола в общество. Однако, как отметил Т.Исмаил, это не самый удачный подход: в Турции прекрасно понимают различие между курдами и членами РПК. Резюмируя, собеседник NEWS.ru обратил внимание на то, что турецкая общественность с благодарностью относится к российской стороне, которая предоставила авиацию и оказывает помощь в тушении пожаров. Это имеет особое значение, потому что от союзников по НАТО таких активных действий не было, заключил Исмаил.

Это заявление прокомментировал # турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер, отметивший, что обстоятельства пожаров пока расследуются, а потому говорить что-то конкретное по этому поводу еще рано:

«Тогрул Исмаил почему-то играет роль прокурора, обвиняя какую-то курдскую организацию, хотя сейчас проводится расследование обстоятельств пожаров в соответствии с турецким законодательством. Но, несмотря на это, автор заявления выступает с какими-то неадекватными, юридически необоснованными личными версиями происходящего. Он рассказывает про экономические зоны и пр. Хочу задать ему вопрос – где в Турции в основном леса? В средней Анатолии лесов нет, там пустыня. У черноморского поберьежья не так засушливо и жарко, как на юге страны. Леса находятся там, где сейчас под сорок градусов, одновременно пожары охватили территорию Греции – Крит, Родос и т.д. В Средиземноморье в условиях жары то и дело горят леса».

Легче всего обвинить в происходящем какую-то террористическую организацию, искать западный след, агентов влияния и т.д., чтобы выгородить правительство, говорит собеседник:

«Кто поджег, каковы обстоятельства этого преступления? Поиск ответов на эти вопросы дело следствия и прокуратуры. Об этом мы будем рассуждать после завершения расследования. Однако, известно, что в Средиземноморье везде пожары. Ежегодно эта проблема в той или иной степени проявляется в Турции. Главный вопрос на сегодняшний день — почему мы не смогли вовремя справиться с пламенем? Отвечу – у нас недостаточно самолетов для тушения пожаров. В Турции их всего два, тогда как, например, в Испании аж 74. У страны должно быть в наличии как минимум 20 – 30 самолетов на случай пожаров. В тушении пожаров были задействованы иностранные — азербайджанские, испанские, украинские и самолеты из других стран, но своих только два. Вдовесок этому правительство поступило неорганизованно, не было необходимой координации с руководстом на местах. Думаю, именно это нужно сегодня обсуждать. Что же касается РПК, этим займется прокуратура».

По предварительным оценкам, пожары обошлись экономике Турции в 300 млрд лир (34,8 млрд долларов), сообщили турецкие СМИ. Более конкретная цифра станет известна в результате официальных экспертных оценок, заметил депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов:

«В любом случае, пожары нанесли серьезный ущерб стране, превышающий половину валютных резервов Турции. Конечно же, братской стране по силам компенсировать этот ущерб и выдержать испытание. Фактически, несмотря на последствия пандемии, Турция начала этот год с положительной динамики. По итогам первых пяти месяцев этого года индекс промышленного производства увеличивался на 40,7% в год и на 1,3% в месяц. Валовой внутренний продукт увеличился на рекордные 7% в первой половине этого года. За тот же отрезок времени сектор информации и связи вырос на 18,1% — это самый высокий рост в турецкой экономике. Сельское, лесное и рыбное хозяйство выросло на 7,5%».

Темпы экономического роста Турции были достаточно высокими в этом году, продолжил Байрамов. Несмотря на негативные последствия пожаров, Турция сможет в сжатые сроки устранить экономический ущерб.