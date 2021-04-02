«Есть и трезвомыслящие головы, но их, к сожалению, очень мало»

«В вопросе нормализации отношений с Арменией Анкара предположительно ожидает отказа Еревана от повестки международного признания геноцида армян». Такое мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.

«Процесс международного признания факта геноцида армян является одной из самых болезненных точек во внешнеполитической линии Турции на протяжении последних десятилетий. В этом свете, представить нормализацию отношений с Арменией в условиях сохранения в повестке Еревана вопроса международного признания геноцида в Анкаре практически невозможно. Соответственно, я не могу себе представить основанную на консенсусе деблокаду Армении со стороны Турции на практике», — заметил он.

В целом, создавшаяся в регионе после последней войны ситуация, по оценкам тюрколога, весьма сложна и многослойна. В первую очередь в силу обсуждаемого разблокирования региональных коммуникаций. В данном конкретном случае сложность, согласно Надеин-Раевскому, заключается в необходимости ликвидации закрытых границ в регионе в условиях отсутствия конкретных и четких механизмов обеспечения безопасности.

Этот российский ученый по сути отстаивает пессимистическую повестку, настрой, который близок тем в армянском обществе, кто так и не воспринял итоги войны и все еще полон реваншистских фантазий, основанных на химерах и болезненном самолюбии. Такие люди видят впереди только тупик.

Но так ли это на самом деле? Даже сам Пашинян и ряд членов его команды уже не раз высказывались о том, что реальность в нашем регионе поменялась, и Армении надо думать о выстраивании новых отношений с соседними странами, отказаться от использования образа врага в любой риторике, и т.д. Можно ли надеяться на то, что армянское общество и их политические элиты смогут в обозримом будущем пересмотреть свои представления об окружающем мире, особенно о соседних народах?

На эти вопросы # отвечает политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

— Я с большим сомнением отношусь к тому, что армянские политиканы откажутся от политики международного признания так называемого геноцида 1915 года. Эта тема настолько глубоко засела в сознании многих армян, что вытравить ее даже силой оружия, видимо, не представляется пока возможным.

Конечно, в Армении среди политиков есть и трезвомыслящие головы, но их, к сожалению, очень мало. И рассчитывать только на них, значило бы быть оторванным от реальности.

Есть и другая сторона вопроса. Если после сокрушительной победы Азербайджана в этой войне, освобождения им своих собственных территорий, и при наличии закрытых границ с Турцией и Азербайджаном, Армения все же хочет вздохнуть свободно и дать возможность своему народу нормально развиваться, то ее политический класс, конечно же, должен сделать какие-то выводы для себя, и внести поправки в свою позицию по международному признанию так называемого геноцида.

Все течет, все меняется, жить прошлым и делать из этого культ – это удар по своим же собственным интересам.

Пока что понятно одно – союзнических отношений у Армении в ближайшей перспективе (а может и в отдаленной) ни с Турцией, ни с Азербайджаном не будет.

Армении нужно создать партнерские отношения с соседями, основанные на взаимной выгоде. Пользоваться теми предложениями, которые внес Азербайджан – о разблокировке транспортных коммуникаций. Еревану нужно использовать их для выхода на другие регионы и государства, и тем самым попытаться вытащить собственную страну из болота.