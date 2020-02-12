Эспер призовет союзников по НАТО увеличить поддержку Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что он рассчитывает на дополнительную помощь со стороны союзников по НАТО в борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» в Ираке и поддержку оборонительных усилий США на Ближнем Востоке в более широком плане, сообщает Голос Америки.

В интервью по пути в Брюссель на совещание министров обороны стран НАТО Эспер заявил журналистам, что он хочет, чтобы страны НАТО увеличили поддержку сил безопасности Ирака.

«Если они выделят на это дополнительные силы, это позволит нам сократить [нагрузку на свои войска]», – сказал он.

Эспер изыскивает возможности сокращения американского военного присутствия в Ираке, чтобы часть военных могли вернуться домой и сфокусироваться на долгосрочных вызовах, особенно со стороны Китая. Аналогичным образом, он изучает возможность вывода части войск из Африки.

В настоящее время в Ираке дислоцировано около 5 тысяч американских солдат. Они продолжают многолетнюю работу по подготовке и консультированию иракских сил безопасности для предотвращения возрождения «Исламского государства». Кроме того, спустя 18 лет после вторжения США в Афганистан для свержения Талибана, в этой стране находятся около 12 тысяч американских военных.

НАТО возглавляет учебную миссию в Ираке, но ее контингент укомплектован не полностью.