Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать мигрантов, уже попавших в Польшу, обратно на территорию Беларуси, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

В период с 20 августа по 3 декабря 2021 года ЕСПЧ рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств, поданных 198 заявителями, с просьбой обеспечить им безопасное пребывание на территории Европейского союза.

Большинство жалоб — 44 — подали против Польши, еще две — против Латвии, одну — против Литвы.

«В большинстве обращений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории этой страны», — говорится в постановлении суда.

ЕСПЧ также попросил Варшаву допустить адвокатов к тридцати двум гражданам Афганистана, которые находятся на белорусско-польской границе. В некоторых случаях Страсбург потребовал обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью или временным убежищем. (svoboda.org)