Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не рассматривать жалобу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на условия его содержания и лечение в грузинской тюрьме. Об этом заявил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили, сообщает ТАСС.

«Европейский суд по правам человека изъял из списка рассматриваемых дел жалобу Михаила Саакашвили, которая касалась его лечения и отношения к нему пенитенциарной системы <…> По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса», — пояснил Дзамашвили.