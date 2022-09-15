Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в четверг в порт Риги с целью демонстрации поддержки Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

По словам командира корабля Аарона Арки, пребывание эсминца в Риге должно послужить Латвии напоминанием о том, что Штаты полностью поддерживают Североатлантический альянс и государства Балтии.

В публикации отмечается, что экипаж эсминца проведет встречи с гражданскими и военными представителями Латвии с целью «укрепления отношений между двумя странами».