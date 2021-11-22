Армянский премьер то пытается настроить Россию и ОДКБ против Азербайджана и для этого даже угрожает Москве — мол, если она не примет условия Еревана, последний начнет искать другие альтернативы. То вдруг заявляет, что даже не одно, а все три предложения России о демаркации границ с Азербайджаном приемлемы для Армении.

Да, таковы политические метаморфозы господина премьера Пашиняна – в течение одной недели какие только позы он не принимал! Иногда создается впечатление, что этот человек не ведает, как поступить, какие решения принимать.

Но если не учитывать слабую и общипанную, разрозненную пророссийскую оппозицию, точнее ее остатки, никто на него в контексте карабахской проблемы не оказывает давления, т.к. люди в ходе последних парламентских выборов проголосовали не за кочарянов, а именно за него. Что весьма интересно. Ведь те лица, которые воюют в Карабахе, устраивают военные провокации и совершает теракты, также являются армянами. Но вместе с тем следует учитывать и результаты последних парламентских выборов: подавляющее большинство людей в Армении не хотят войны, они устали от войны и хотят мира.

В таком случае, возникает вопрос — почему же Пашинян продолжает свои военные фокусы? Ответить на этот вопрос однозначно весьма трудно. Но понятно одно — каждый армянин хотел бы вписать свое имя в армянскую историю как «доблестного рыцаря», сделавшего ощутимый шаг в направлении возрождения «великой Армении». Однако, пока еще это никому не удавалось и в будущем также не удастся, потому как стремление стать «героем» за ложь и пустую фальшивку, в лучшем случае, может вызвать только горький и иронический смех.

Другая причина заключается в том, что десятилетиями сознание армян травили бредовыми идеями о «великой Армении». В этом отношении и Пашинян не исключение. Но политический лидер в своих суждениях и действиях должен опираться не на ложь и популизм, а на прагматическую логику и говорить людям исключительно правду.

Итак, после провокаций на границе на прошлой неделе Пашинян заявил, что все три предложения России приемлемы для Еревана. Но до этого были военные провокации на границе, хотя люди ждали другого – официальные российские источники сообщали, что скоро состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Однако, вместо встречи мы увидели очередное военное столкновение на границе. Да, часть политических наблюдателей и по сей день прогнозируют, что к концу года встреча обязательно состоится и стороны подпишут мирный договор, поэтому не стоит торопиться с выводами. Возможно, они правы, но до конца года осталось не так уж много времени.

Что касается Москвы, на днях сам министр Сергей Лавров заявил, что встреча обязательно состоится. Но Лавров сделал весьма интересное ударение: чтобы встреча состоялась, все стороны должны договориться между собой! А так, внимание Москвы в последние дни было приковано к переговорам между лидерами США и Китая и миграционному кризису на границе Беларуси. Но выходит, что США и на этот раз выбрали Китай, а России осталось выполнять роль основной мировой угрозы. Что же касается событий на границе Беларуси, то и тут цель Москвы не была достигнута: европейские государства, ЕС не стали признавать власть Лукашенко легитимной.

Касательно же реакции Москвы на последние военные провокации армян можно сказать, что она поступила с задержкой, поскольку Россия и тут проводит двойную игру и непонятно, почему ее так «беспокоит» включение Минской группы в процесс? На самом деле интересы Москвы требуют, чтобы США и Франция оставались в стороне и реально не влияли на процесс. Но в то же время и резкие заявления Минской группы на руку Москве. Потому что их можно использовать, как давление на Азербайджан. Плюс, когда армяне говорят об «альтернативах», имеют ввиду США и Францию. Так почему же России не опередить их?

Одним словом, процесс продолжается. Как вопрощал герой А.С.Пушкина Герман — «Что наша жизнь?» и сам же отвечал — «Игра!», в нашем случае — если даже это игра, то она весьма горькая игра, т.к. в ней гибнут молодые солдаты. Армян это, видимо, не волнует, потому как они могут принести всех молодых армян в жертву ради каких-то бредовых идей. Но для нас жизнь каждого азербайджанца бесценна, для нас каждый азербайджанец значим. Но, к сожалению, как говорится в известной поговорке: земля становится Родиной лишь тогда, когда за нее умирают…