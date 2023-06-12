Валютные резервы азербайджанского Центробанка растут на благоприятных макроэкономических показателях. Комфортная цена нефти и газа в этом году помогли республике улучшить свои позиции по целому ряду ключевых экономических координат, и валютные накопления не стали исключением.

Вместе с растущими экспортными поступлениями от подорожавшего энергосырья восстановились и валютные резервы. Оптимистичными выкладками на этот счет делится авторитетное международное рейтинговое агентство Fitch Solutions. По данным этой известной структуры «денежная подушка» регулятора в нынешнем году даже превысит 10 миллиардов долларов. Ведь если вспомнить, до памятного падения нефти максимальный размер валютных резервов ЦБА имел в конце июня 2014 года на уровне 15 млрд 163,2 млн долларов.

После ситуация на мировых нефтяных биржах была сложная, нефть упала в цене, денежные поступления в республику сократились, и со второй половины этого года валютные резервы Центробанка использовались для поддержания курса маната. Соответственно, падали стремительно, вплоть до печально памятного решения уронить нацвалюту к доллару.

Но после ценовая ситуация на мировых углеводородных рынках стабилизировалась, нефть принялась дорожать, так что с 2017 года золотовалютные накопления регулятора тоже пошли в рост. Уже по итогам минувшего года запасы главного банка страны доросли до 8 млрд 996 млн. долларов, поэтому прогнозы международных рейтинговых агентств о дальнейшем их разрастании не лишены рациональной основы. Например, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2027 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $12 млрд 608 млн. Таким образом, в 2023-2026гг рост резервов банка по прогнозам S&P составит 40,1%.

Динамику роста ЗРВ регулятора пророчит и Fitch Solutions. Там полагают, что уже под занавес нынешнего года резервы ЦБА увеличатся до 10,2 млрд долларов, и продолжат расти в среднесрочной перспективе: «Иностранная валюта будет получена за счет сбережений, связанных с профицитом счета текущих операций, который в 2022 году составил 29,8% ВВП страны. Прогнозируем, что в 2023 году профицит счета текущих операций снизится до 26,9% ВВП», — говорится в сообщении этой компании. Впрочем, подушка финансовой безопасности страны в виде резервов ЦБА и накоплений Государственного нефтяного фонда, действительно, разрослась и составила в первом квартале этого года аж 62,6 млрд долларов, где 53,4 млрд приходятся на долю суверенного фонда.

Все это дает основание «Газпромбанку» утверждать, что именно наша республика – наиболее обеспеченная резервами страна СНГ. В качестве причин этого аналитики банка приводят хрестоматийный довод и весьма интересный аргумент, кстати, так и не нашедший объяснения в самом Азербайджане. Итак, начнем со стандартного основания столь бурного роста активов ГНФАР. Как и ожидалось, это весьма комфортная цена нефти — средняя цена на баррель Brent в первом квартале была в полтора раза выше заложенной в бюджете нормы и даже превысила 82 доллара. А теперь о нешаблонной второй причине – это «снижение продаж валюты со стороны ГНФАР на еженедельных аукционах на 42,8% г/г в условиях сохранения баланса на валютном рынке».

Проще говоря, сказался эффект лимита на продажу долларов в банках страны. С пандемии коронавируса он держится на отметке в 10 тыс. долларов – граждане не могут купить валюты больше этого потолка, установленного на год, но иногда продлеваемого. Интрига еще и в том, что неизвестно — кем и для чего установлены пределы обмена манатов на доллары.

Впрочем, деньги Центробанка у нас уже не используются для поддержания курса маната, а потребность в долларах покрывают валютные аукционы ГНФАР, организуемые регулятором. Поэтому возможности удержания курса зависят напрямую от валютных поступлений суверенного фонда и цен на главный экспортный ресурс – нефть. По этой причине непонятна уверенность рейтингового агентства S&P Global Ratings, ожидающего устойчивости нынешнего курса маната к доллару на протяжении трех лет.

«В Азербайджане до 2026 года сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната, поддерживаемая регулярными интервенциями властей на валютном рынке», — говорится в отчете этой структуры по подтверждению суверенных кредитных рейтингов нашей республики. Но аналитики этой структуры тут же признают — при падении нефти курс маната может понизиться. «Если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими на длительное время, официальные органы могут пересмотреть обменный курс. Это помогло бы избежать существенной потери резервов в иностранной валюте, аналогично действиям Центрального банка в 2015 году», — считают в S&P.

Новый хор голосов зарубежных аналитиков поведал о старых проблемах: хрестоматийной зависимости местной экономики от цен на углеводороды. S&P Global Ratings даже коснулся «некоторых структурных препятствий, включая недиверсифицированный характер экономики и ограничения эффективности денежно-кредитной политики». Там считают, что рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B» спекулятивной категории можно повысить, если правительство проведет реформы по устранению упомянутых помех.

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