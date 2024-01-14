Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, осадки в целом не ожидаются, ветер умеренный южный. Температура воздуха ночью составит 0-4 градуса мороза, днем — ​​2-5 градусов тепла.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 15 января, представленном Национальной службой гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В регионах Азербайджана в основном осадки не ожидаются, однако местами возможны дождь и снег, временами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем — ​​1-6 градусов тепла, в горах ночью — 13-18, днем ​​- 3-8 градусов мороза.

Ночью и утром на дорогах республики есть вероятность образования гололеда.