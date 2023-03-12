Великобритании нужно значительно увеличить расходы на оборону, иначе у главы британского Минобороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

Как заявляют источники издания в альянсе, «все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону». Если он не добьется увеличения этих расходов, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь НАТО «будет из другого места», отметили они.

Издание отмечает, что Франция бы предпочла, чтобы следующим генсеком альянса стал кто-нибудь из стран Евросоюза.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что британский премьер Риши Сунак во время визита в США объявит о повышении оборонного бюджета страны на £5 миллиардов, однако эта сумма не превысит требуемых Уоллесом £11 млрд.

Кандидатами на пост главы НАТО в западной прессе называют Уоллеса, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каи Каллас, реже — литовского премьера Ингриду Шимоните, президента Словакии Зузану Чапутову и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.