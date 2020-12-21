«Если агрессор не остановлен и не принужден к миру, никакая дипломатия эффекта не даст»

Госдепартамент опубликовал новую стратегию предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности.

Сообщается, что она сосредоточит внимание и сделает упор на международных дипломатических усилиях Америки в области обороны и развития, чтобы помочь предотвратить конфликты до того, как начнется насилие.

Это десятилетний план, который призван улучшить усилия Вашингтона по стабилизации продолжающихся конфликтов за счет внедрения передового опыта и уроков, извлеченных из десятилетий американской практики, и позволит решить проблему глобальной нестабильности в соответствии с Законом о глобальной уязвимости 2019 года, заявили высокопоставленные лица Госдепа.

Выступая перед журналистами, директор Управления внешней помощи Государственного департамента Джим Ричардсон сказал, что новая стратегия «изменит методы работы Соединенных Штатов, чтобы разорвать дорогостоящий цикл нестабильности и конфликтов, который подрывает национальные интересы США», передает Turan.

А помощник госсекретаря по урегулированию конфликтов и стабилизации доктор Дениз Натали сказала: «Мы планируем запустить это в течение следующих нескольких недель».

То есть, эта новая стратегия запускается практически сразу после Второй Карабахской войны, и в этой связи интересно, следует ли ожидать, что американцы попытаются как-то приложить ее к другим похожим, но еще неурегулированным этнотерриториальным конфликтам в Грузии, Молдове, Украине? Что это могут быть за усилия, способные помочь «предотвратить конфликты до того, как начнется насилие»? Как видно из формулировок, главное здесь — недопущение возобновления войн. А как же тогда может быть обеспечен успех сторон, борющихся за свою территориальную целостность?

На эти вопросы # отвечают иностранные эксперты.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Грузия):

— Не знаю, насколько эффективна окажется эта новая американская стратегия, потому что они поняли, что фактически прошляпили военную фазу конфликта в Нагорном Карабахе, сейчас такое же безучастное отношение наблюдается с их стороны к вопросу Приднестровья, не говоря уже об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, ситуацию вокруг которых сейчас тоже трудно назвать замороженной. Думаю, три этих ситуации дали возможность понять кое-кому в Вашингтоне, что они уже отстают от процессов на постсоветском пространстве.

Считаю, что новое решение – это запоздалый шаг со стороны США. Непонятно, как они представляют себе предотвращение горячей фазы таких конфликтов в будущем. Фактически, Азербайджан повторил ту же стратегию, что и Хорватия в 1995 году. Это была операция по возвращению Восточной Славонии и Сербской Краины. И тогда американцы поддерживали хорватов. То есть, Азербайджан сделал то же самое, восстановив территориальную целостность, и установив суверенитет над оккупированными землями.

Но Карабахскую войну американцы потеряли из виду, и во время встречи с сопредседателями МГ ОБСЕ И.Алиев прямо сказал им, что он их не звал. Этим он дал понять, что Минская группа оказалась не у дел.

И я думаю, что на постсоветском пространстве эта новая американская стратегия не окажется эффективной, если они не изменят подход к нашим конфликтам. Но может американцы имели в виду и какие-то другие конфликты. Например, в Афганистане, Ираке, откуда они выводят свои войска.

А на постсоветском пространстве они давно уже потеряли пульс происходящих процессов, фактически отстали от них.

Президент Центра глобалистики “Стратегия ХХІ”, главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар (Украина):

— Международные дипломатические усилия США в области обороны и развития для предотвращения конфликтов, несомненно, можно только приветствовать. И только США это под силу, как самому мощному государству мира.

Авторитет, сила и ресурсы – вот что необходимо для того, чтобы дипломатические усилия дали эффект. Просто сами по себе дипломатические действия эффекта не дадут. 28 лет безрезультатной дипломатии от Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху – яркий тому пример. То же самое мы видим и в случае Молдовы – приднестровская проблема, и в случае Грузии – Цхинвальский регион, Абхазия, и в случае Украины – Крым и отдельные районы Донбасса.

Если агрессор не остановлен и не принужден к миру, никакая дипломатия эффекта не даст. Дипломатия не есть универсальный механизм решения конфликтов. Саддам Хуссейн вряд ли ушел бы из Кувейта под действием дипломатических увещеваний, если бы не военные усилия международной коалиции под руководством США. Остановить агрессивные действия Сербии на Балканах в отношении соседей и национальных меньшинств европейская дипломатия оказалась бессильной, и, в конечном счете, это удалось только с помощью США и НАТО. армянские силы вряд ли бы оставили оккупированные территории Азербайджана, если бы не военные усилия турецко-азербайджанского альянса.

Полагаю, что для США наступил период, когда они могут параллельно с дипломатическими и военными усилиями вынудить разрушителя международного права вернуться в правовое поле. Имеется в виду Россия, которая своими агрессивными действиями разрушила мирное сосуществование в Европе, базировавшееся на Хельсинкских принципах с 1975 года. Но дипломатические увещевания здесь не помогут. Сеанс терапии в виде персональных санкций дал весьма ограниченный эффект. Более того, уже после оккупации Крыма и части Донбасса, Россия осуществила вооруженную интервенцию в Сирию, вмешательство в Венесуэлу, Ливию, Центрально-Африканскую Республику.

США могут прибегнуть, если не увязнут во внутренних дрязгах, к весьма интенсивной терапии – признанию РФ страной-спонсором терроризма, отключению от SWIFT, установлению режима нефтяного квазиэмбарго, прекращению российских газовых проектов типа “Северный поток-2” и “Турецкий поток” и т.д.

То есть, любой нарушитель мирового порядка должен знать, что он заплатит более высокую цену, которая перекроет его возможные выгоды, полученные в результате агрессивных действий. Тогда дипломатия снова станет эффективным механизмом предотвращения агрессивных действий.