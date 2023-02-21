Бустерные прививки от коронавируса усиливают защиту от тяжелых форм заболевания, включая заражения от последних мутаций вируса, но эффект от них быстро снижается.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил Le Figaro.

К такому выводу пришли ученые, проводившие исследования под эгидой Национального агентства по безопасности лекарственных средств и страхового фонда Assurance maladie.

«Повторные дозы позволили усилить защиту от риска госпитализации, но эта защита оказывалась ограниченной по времени», — сказано в отчете.

Издание отмечает, что это последняя из серии работ по изучению эффективности противоковидных вакцин с начала их применения. Во Франции используются главным образом вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Они показали свою эффективность против тяжелых форм заболевания, хотя и «незначительно снижают риск последующего заражения в средней или долгосрочной перспективе».

Даже для случаев, требующих госпитализации, эффективность прививок имеет тенденцию снижаться со временем, из-за чего санитарные власти страны организовывали кампании бустерной вакцинации третьей, четвертой и уже пятой дозой.

При этом, пишет Le Figaro, все равно нет достаточных данных о реальной пользе этих последовательных усиливающих прививок в особенности после появления штамма «омикрон», у которого есть несколько разновидностей, и он легче ускользает от защитных мер.