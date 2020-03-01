Еще четыре иностранных граждан помещены в Баку под карантин

Четыре иностранных гражданина прибывших из Ирана в Азербайджан, были доставлены в Клинический медицинский центр № 1 с подозрением на коронавирус.

По данным Trend, трое из них — граждане Чехии, один — гражданин Италии: «Эти лица почувствовали себя плохо вечером 29 февраля в отеле и были доставлены в центр центр медицинской помощи. После осмотра их перевели в Гобустанскую больницу и взяли на карантин. В настоящее время в Клиническом медицинском центре на карантине находятся 2 гражданина Азербайджана. Их здоровье в норме, изменений нет».

| 2020-03-01T14:08:27+00:00 1 марта 2020, 15:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss