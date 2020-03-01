Еще четыре иностранных граждан помещены в Баку под карантин

Четыре иностранных гражданина прибывших из Ирана в Азербайджан, были доставлены в Клинический медицинский центр № 1 с подозрением на коронавирус.

По данным Trend, трое из них — граждане Чехии, один — гражданин Италии: «Эти лица почувствовали себя плохо вечером 29 февраля в отеле и были доставлены в центр центр медицинской помощи. После осмотра их перевели в Гобустанскую больницу и взяли на карантин. В настоящее время в Клиническом медицинском центре на карантине находятся 2 гражданина Азербайджана. Их здоровье в норме, изменений нет».