Еще 39 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

В Москве скончались еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, у этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и был положительный результат тестов на коронавирус.

Таким образом, число людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, в столице увеличилось до 3 870.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.