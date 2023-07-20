Европейский союз в течение следующих четырех лет будет выделять до 5 млрд евро в год на оборонные нужды Украины. Средства будут предоставлены через «специальную секцию» в рамках Европейского фонда мира.

«Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работал очень хорошо. Мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом в нем, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, о которых я говорил», — заявил он.