Европейский союз в течение следующих четырех лет будет выделять до 5 млрд евро в год на оборонные нужды Украины. Средства будут предоставлены через «специальную секцию» в рамках Европейского фонда мира.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

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