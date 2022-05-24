Европейский Союз (ЕС) утвердил предоставление очередной военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Отмечено, что Совет ЕС, представляющий государства-члены, принял решение об оказании очередной помощи Украине в рамках Европейского механизма мира (European Peace Facility). Таким образом, объем военной помощи, предоставленной ЕС Украине, достиг 2 млрд. евро.

В заявлении говорится, что посредством этой помощи ЕС стремится еще больше поддержать возможности Вооруженных сил Украины по защите территориальной целостности и суверенитета страны, по защите гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии.

Добавлено, что из выделенной суммы 490 млн. евро будет потрачено на летальное оружие, а оставшиеся средства – на защитную одежду, средства первой помощи и топливо.