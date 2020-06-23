ЕС спасает свою экономику, включив «печатный станок», а Азербайджан ждет «чуда»

Недавно страны ЕС начали переговоры по долгосрочному плану спасения Европы от последствий пандемии коронавируса. В результате этих переговоров страны так и не смогли договориться по поводу создания фонда восстановления Европы, концепцию которого в мае представила Еврокомиссия (ЕК).

Согласно ее плану, Брюссель должен занять под гарантии ЕС на рынках капитала 750 миллиардов евро и выдать их пострадавшим экономикам и отраслям в виде грантов и кредитов. На долю первых отводится 500 миллиардов евро, на долю вторых только 250 миллиардов.

Для утверждения плана необходимо одобрение всех 27 государств, однако пока его поддерживают Франция, Германия и наиболее пострадавшие от коронавируса страны юга Европы. Богатые северные экономики в лице Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции выступают против предоставления субсидий на сотни миллиардов евро и соглашаются только на кредитование пострадавших стран.

Самые большие экономики ЕС Германия и Франция настояли на сохранении размера фонда и выступили за то, чтобы план был согласован в июле. Власти Дании в ходе видеоконференции заявили, что настроены на достижение договоренности по поводу фонда до конца лета. При этом Копенгаген настаивает, чтобы размер фонда был меньше, а деньги направлялись только на помощь наиболее пострадавшим странам.

В ходе переговоров канцлер Германии Ангела Меркель напомнила партнерам по ЕС, что Евросоюз столкнулся с самым сильным спадом со времен Второй мировой войны. Вместе с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард она предупредила другие государства, что промедление с согласованием плана восстановления экономики обернется для Европы ужасными последствиями. Следующий этап переговоров по поводу плана восстановления пройдет в июле. Тогда лидеры стран ЕС смогут обсудить вопросы не по видеосвязи, а лично.

Если же говорить иными словами, ЕС спасает свою экономику, включив «печатный станок». Оказалось, что страны ЕС не хотят открывать свои резервы и собираются получить 500 миллиардов евро в качестве гранта. Однако параллельно этому есть и другие страны мира, которые сейчас остро нуждаются в кредитовании своей экономики, но для них двери закрыты.

Отдельный вопрос, почему такие экономики мира, как турецкая или российская, не могут брать пример у передовых экономик и тоже печатать деньги, а потом выдавать его сами же себе в качестве кредита.

Комментируя данный вопрос # экономист Натиг Джафарли, сказал, что такое преимущество есть только у США и ЕС, так как доллар и евро это те валюты, которые крупнейшие корпорации мира, организации, страны, биржевые фонды и народы мира воспринимают и которые используют как свои сбережения.

«Даже государства свои валютные резервы держат в долларах и евро. Создаются корзины, для того, чтобы если одна валюта потеряет цену в отношении другой, создать какой-то баланс. К примеру, в Азербайджане большее предпочтение имеет доллар, но в последнее время доля евро заметно растет. Эта практика бивалютной корзины используется во всем мире. И она дает ЕС и США возможность очень легко печатать деньги. Потому что весь мир тут же «съедает» эти деньги», — отметил он.

По его словам, если, Турция, Россия или же Азербайджан начнут печатать деньги, это приведет к обесцениваю валют этих стран.

«Валюты наших стран не являются глобальными валютами, в которых крупные экономические игроки будут держать свои активы. Печатать деньги пагубно для экономик таких стран – это приведет к гиперинфляции. Если российский рубль был бы ведущей валютой мира, в которой другие страны держали бы свои активы, то и Россия бы печатала деньги. Но для России, впрочем, как и для Турции и Азербайджана, на примере которых мы рассматриваем ситуацию, печатный станок — это стимулятор инфляции. Поэтому у таких стран как Турция, Россия связаны руки», — подчеркнул аналитик.

Отвечая же на вопрос о том, почему же такая ведущая экономика мира как Китай не пользуется подобной практикой, Джафарли сказал, что Пекин тоже начал постепенно практиковать подобную политику печатания денег.

«В последние полтора года китайский юань девальвировался на 20%. Это, кстати, является одной из претензий США к Китаю, что они искусственно снижают курс юаня, для того чтобы стимулировать экспорт своей продукции. Полтора года назад один доллар стоил 6 юаней, а сейчас выше 7 юаней, то есть они целенаправленно девальвируют свою валюту, и это приемлемо для них», — добавил он.

По словам эксперта, те страны, которые являются большими экспортерами, не заинтересованы в том, чтобы их валюта укреплялась в отношении к другим валютам.

«Подобное представить в Азербайджане просто невозможно, потому что у нас даже нет экономических институтов для того, чтобы сформировать рыночный курс маната. С другой стороны, мы настолько зависим от импорта в страну, что у нас курс маната стал не экономическим, а политическим инструментом. Любая девальвация приведет к резкому скачку цен в стране», — резюмировал он.

Говоря о том, что Азербайджан может сделать в таких условиях, для того, чтобы спасти свою экономику, эксперт сказал, что единственный выход — это принятие расширенной программы помощи бизнесу.

«Правительство должно понять, что если оно не поможет бизнесу, то это приведет к потере рабочих мест, уменьшению налоговых поступлений. Иными словами, помогая бизнесу, правительство помогает самому себе. Такого взгляда у нашего правительства мы не видим, к сожалению», — сказал он.

Экономист считает, что правительство в срочном порядке должно решить вопросы арендной платы и проблемы между предпринимателями и банками.

«Каждый день я получаю обращения от разных людей, которые работают в малом и среднем бизнесе. Для них самая большая проблема – это арендная плата и проценты по кредитам, которые они взяли для расширения бизнеса. Сейчас они не могут платить ни аренду, ни, тем более, проценты. Правительство должно помочь в такой ситуации. Кроме того, хотя бы до конца этого года нужно снять все налогооблажение, а также открыть линию кредитов по очень низким процентам. Если мы хотим выйти из сложного положения, то правительство должно пойти на эти шаги», — считает эксперт.

Он также добавил, что в нынешних реалиях надеяться на чудо и внезапного и резкого подскока цен на нефть, даже до 70-80 долларов, не стоит.

«Нужно уже понять, что цены в ближайшее время не пойдут вверх. Они и без того держатся на этом уровне за счет искусственного вмешательства, а именно уменьшения спроса на рынке. Поэтому ожидать чуда не приходится. А вот расширенная программа по поддержки национальной экономики путем дотирования и кредитования, может частично спасти экономику», — подытожил аналитик.