ЕС решил продлить санкции против Сирии

Евросоюз в ближайшее время продлит санкции против Сирии, несмотря на эпидемию коронавируса в арабской республике. Об этом сообщил в среду, 27 мая, на закрытом брифинге в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Продление санкций пошлет сильный сигнал о том, что текущий курс с насилием, усугублением гуманитарной ситуации, использованием химического оружия абсолютно неприемлем», — цитирует его ТАСС.

19 мая министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил, что борьбу с коронавирусной инфекцией в стране «затрудняют жестокие и несправедливые санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом против Дамаска».