Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в стране, включив в черный список четыре физических и шесть юридических лиц. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС», в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

«В соответствии с обязательством Евросоюза решать все проблемы, вызывающие озабоченность относительно Ирана, включая ситуации с правами человека, как подтверждено в выводах Совета от 12 декабря 2022 года, четыре человека и шесть компаний должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры», — отмечается в нем. В черный список попали сотрудники полиции и тюрем, а также СМИ, государственные организации по кибербезопасности, СМИ и исправительные учреждения.