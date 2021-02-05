ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом заявил в пятницу представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано.

«Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть», — заявил Стано.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не оставят без ответа высылку своего дипломата из России. Он сказал, что немецкий дипломат следил за несанкционированными акциями, не нарушая Венскую конвенцию о дипотношениях.

Высылка Россией дипломатов ЕС наносит еще больший ущерб отношениям Москвы с Европой, добавил глава внешнеэкономического ведомства Германии.