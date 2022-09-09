Европейский Союз в ближайшие недели перечисли Украине еще 5 млрд евро в качестве макроэкономической помощи. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в пятницу, 9 сентября, в Берлине. Шольц назвал это «успехом» и подчеркнул, что Германия выступала за предоставление Украине этих средств. Кроме того, Берлин, по словам канцлера, предоставит Киеву напрямую еще 1 млрд евро. Олаф Шольц выразил надежду на то, что другие страны ЕС последуют примеру Германии.

Как сообщил в свою очередь официальный представитель чешского правительства, министры финансов стран Евросоюза на встрече в Праге одобрили предоставление Украине кредита в 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи размером 9 млрд евро, о котором было объявлено еще в мае. Эти средства предназначены на покрытие текущих расходов украинским государством, вынужденным отражать российскую агрессию. Первый 1 млрд евро из этого пакета Киев получил в августе. Чехия во второй половине 2022 года председательствует в Евросоюзе. (DW)