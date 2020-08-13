ЕС отказался признавать санкции США против «Северного потока — 2»

Санкции США против «Северного потока 2» нарушают международное право.

Как передает РИА Новости, об этом заявила эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Симсон отметила, что Евросоюз не признает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы ЕC, а Европа сама определяет собственную энергетическую политику.

«Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву, и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является сомнительным», — сказала Симсон немецкому деловому изданию Handelsblatt.

Проект «Северный поток 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.