Евросоюз (ЕС) обсудит введение 11-го пакета санкций против России после католической Пасхи, которая отмечается в эти выходные.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду европейское издание газеты Politico.

Новый раунд консультаций планируется между Еврокомиссией (ЕК) и послами ЕС «сразу после пасхальных выходных», сказали газете три дипломата.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.

На этой неделе агентство Reuters информировало, что страны ЕС изучают введение санкций против «Росатома» и рестрикций против российского атомного сектора в Европе.