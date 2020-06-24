ЕС настаивает на выполнении Киевом всех рекомендаций Венецианской комиссии по образованию

Украина должна внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, а также принятых языковых норм. Об этом было заявлено в ходе прошедшего накануне Диалога двух сторон по правам человека.

«Стороны напомнили о необходимости полностью принять во внимание мнение Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании». Украина, в свою очередь, сообщила о принятии парламентом закона «О среднем образовании», чьи нормы не касаются частных школ. Евросоюз принял во внимание шаги, предпринятые Украиной, и призвал полностью ввести рекомендации Венецианской комиссии по поводу языкового закона», — сказано в заявлении, которое обнародовало в среду по итогам мероприятия представительство ЕС на Украине. При этом добавлено, что нормы, касающиеся прав национальных меньшинств, Киев не должен внедрять без обсуждения с их представителями. «Было подчеркнуто, что любые законодательные изменения по вопросам, затрагивающим права меньшинств, должны основываться на инклюзивном консультационном процессе с привлечением всех заинтересованных сторон», — отмечено в заявлении.

Диалог также коснулся расследования резонансных преступлений, совершенных на Украине. «ЕС и Украина согласились с необходимостью продемонстрировать четкий и быстрый прогресс в расследованиях преступлений, совершенных во время протестов на «майдане» и насильственных событий в Одессе 2 мая 2014 года», — сообщили в представительстве ЕС. Кроме этого, была поднята тема наказания виновных в гибели журналиста Павла Шеремета и общественной активистки Екатерины Гандзюк, в частности, стороны «согласились с тем, что необходимо покончить с безнаказанностью преступников». Представители Запада также указали на необходимость решения вопроса переполненности мест ограничения свободы на Украине.

ЕС и Украина затронули темы необходимости защиты свободы слова, гендерного равенства, прав ЛГБТ-сообщества, а также представителей этических и религиозных меньшинств. Евросоюз призвал Киев как можно быстрее ратифицировать Стамбульскую конвенцию — конвенцию Совета Европы против насилия в отношения женщин и домашнего насилия, а также Римский статут Международного уголовного суда, что является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Нынешний Диалог по правам человека стал шестым с момента подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в 2014 году. По причине пандемии коронавируса он прошел в режиме видеоконференции. Следующая встреча состоится в Киеве весной 2021 года.(ТАСС)